Dernier rush pour les mareyeurs

Les fêtes de fin d'année sont toujours synonymes de pic d'activités pour les marchands de fruits de mer. Rien qu'à la criée de Lorient, plus de onze tonnes de poissons et de crustacés sont vendus aux enchères chaque jour pendant la période des fêtes. Le traditionnel plateau de fruits de mer est le plat préféré de nos concitoyens pour les fêtes de fin d'année. Alors, comment ces quantités énormes de produits de la mer sont-elles écoulées ?



