Dernier week-end pour profiter du Salon de l'Agriculture 2019 : les horaires et les tarifs

Le salon est organisé en quatre univers différents : l'élevage et ses filières ; les cultures et filières végétales, jardin et potager ; produits des régions de France, d'Outre-Mer et du monde ; services et métiers de l'agriculture. Au total, 4000 animaux seront présents dans les pavillons 1, 2, 4, 5.2 et 7.1. Un millier d'exposants, plus de 30.000 professionnels et plus de 600.000 visiteurs sont attendus au parc des expositions, dans le 15e arrondissement de Paris.