Des caméras-piétons sur les forces de l’ordre qui utilisent les "LBD" : une mesure vraiment efficace ?

Toujours selon Thomas Toussaint, le dispositif n’est pourtant pas pleinement efficace en l’état : "La caméra est fixée sur le torse, mais la position de tir est plutôt de trois quarts, comme au tir à l’arc. Comment voulez vous filmer les cibles ?". Selon lui, il faudrait plutôt que la caméra soit intégrée à l’arme.





La direction générale de la Police Nationale est bien consciente du problème puisqu’elle a envoyé plusieurs consignes en interne ce mercredi 23 janvier. Après avoir assuré qu’une caméra plus adaptée était "à l’étude", elle invite les policiers et gendarmes “à se composer en binôme : l'un porteur de l’arme et l’autre porteur de la caméra" pour une meilleure reconstitution des faits. Un "subterfuge", selon le porte-parole, qui est bien la preuve des limites de la captation vidéo demandée par Christophe Castaner.