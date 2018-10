Des catholiques lancent un appel pour une enquête parlementaire sur la pédophilie dans l'Eglise

Pour la toute première fois, des catholiques en appellent au Parlement pour qu'il s'implique sur le sujet des abus sexuels dans l'Eglise. Des personnalités chrétiennes demandent ainsi une enquête parlementaire. Parmi les signataires, on retrouve notamment Roselyne Bachelot, Jean-Pierre Mignard ou encore Laurence Rossignol. Le but de cette commission n'est pas de se substituer à la justice mais de faire la transparence sur l'ampleur de ce phénomène. Interrogés sur la question, les catholiques trouvent la démarche logique à condition qu'il n'y ait pas d'abus. A noter que nous avons du retard à rattraper puisque dans d'autres pays tels les Etats-Unis, l'Allemagne et l'Australie, ce type d'enquête a été lancé il y a bien longtemps.



