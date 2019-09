Des dispositifs de sécurité impressionnants pour le 45ème rendez-vous des gilets jaunes

JT 13H - Pour ce 45ème rendez-vous des gilets jaunes, les manifestants ont dit vouloir frapper fort. Les dispositifs de sécurité ont été adaptés en conséquence.

Ce 21 septembre 2019, plusieurs manifestations étaient prévues dans la capitale. Raison pour laquelle, 7 500 membres des forces de l'ordre y ont été déployés. Les véhicules blindés sont également ressortis et un impressionnant dispositif de policiers mobiles a mené les opérations dans les rues. Ils ont multiplié le contrôle d'identité ainsi que la recherche d'objets interdits ou d'armes par destination. Toutefois, ce sont surtout les petits groupes qui obsèdent les policiers.



