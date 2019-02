Des "exilés fiscaux" suisses en France ?

Beaucoup de "faux résidents" travaillent et payent l'impôt sur le revenu en Suisse. Ils seraient attirés par une vie moins chère, et feraient face à une pénurie de logements à Genève. Pour lutter contre les fraudeurs, les communes de Haute-Savoie et de l'Ain ont incité les résidents suisses à se déclarer, mais ce n'est pas la majorité. Le manque à gagner est estimé à près de 20 millions d'euros.



