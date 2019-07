Des fonctionnaires "fantômes" payés des années sans travailler

La Chambre régionale des comptes a recensé 32 fonctionnaires "fantômes" dans la région PACA. Depuis trente ans, ils sont payés à rester chez eux. Certains fonctionnaires, en attente d'affectation, ont en plus une activité dans le privé et cumulent les salaires. La pratique est illégale pourtant aucune action en justice n'a été engagée pour l'instant. Comment se fait-il qu'un fonctionnaire soit payé sur une aussi longue période à ne rien faire ?



