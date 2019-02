Des hélicoptères contre les avalanches

Depuis ce 16 février 2019, deux zones sont en vacances. On évoquait ce samedi le soleil et les températures printanières ce midi. Un redoux qui fragilise le manteau neigeux dans les Alpes. Les pisteurs sont à pied d'œuvre. Face aux risques qu'ils encourent, ils interviennent de plus en plus par hélicoptère. Cela les évite d’arpenter les crêtes pentues et de déclencher les avalanches à la dynamite.



