Dès juin, 3000 jeunes expérimenteront le Service national universel dans 13 départements

"A leur arrivée, un trousseau leur sera remis, avec un uniforme. Ils seront regroupés au sein de maisonnées de 10 jeunes", poursuit-il. La journée commencera par le salut au drapeau et le chant de l'hymne national. "Ce moment de communion républicaine est important", estime Gabriel Attal.





Les journées seront remplies par des ateliers sur la protection de l'environnement, les valeurs de la République, une formation aux premiers secours, les réactions à avoir en cas d'attentat ou de catastrophe naturelle. Petit rappel de l'ancien service militaire, il faudra se prêter au jeu des parcours en forêt, des courses d'orientation ou encore des franchissements d'obstacles.





Durant ces deux semaines seront également réalisés des bilans de santé et de maîtrise de la langue française et les jeunes seront invités à évoquer leur horizon professionnel et leurs perspectives d'insertion.