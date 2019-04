Des nouveaux radars "tourelles" ont-ils été dégradés par des Gilets jaunes ?

Pas encore en service et déjà dégradés ? Sur Facebook, des Gilets jaunes ont applaudi, vendredi 12 avril, la dégradation de radars "Mesta Fusion 2". Ces nouveaux dispositifs, surnommés "tourelles" parce qu’ils culminent à quatre mètres de haut, avaient pourtant été décrits comme plus solides que leurs prédécesseurs. Leur taille leur permettant notamment d’être protégés des actes de vandalisme. Pourtant, à la veille du 22e samedi de mobilisation, une publication se félicitant de la casse de deux d'entre eux a été partagée plus de 3000 fois sur les groupes Facebook de Gilets jaunes.