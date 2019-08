Des photos illustrant à tort 50 ans d'écart à Roubaix enflamment les réseaux sociaux

Ces photos ont fait le tour des réseaux sociaux. Postées sur Twitter par Waleed Al-husseini, un écrivain palestinien réfugié en France, elles sont censées montrer l'évolution vestimentaire des femmes françaises, et plus spécifiquement roubaisiennes, "en 50 ans seulement". Sur celle de gauche, on voit une dizaine de femmes voilées, dont en premier plan, deux femmes vêtues d'abayas, des robes islamiques portées au-dessus des vêtements. L'une d'elle porte également des gants noirs. A droite, une photo en noir et blanc montre quatre jeunes femmes, en robes courtes. "Roubaix - En 50 ans seulement... la pire et la plus fulgurante des régressions pour la Femme dans toute l'Histoire de France", commente l'écrivain, connu pour ses positions critiques envers l'Islam.





Le tweet a enregistré plus de 2100 retweets et 3400 "likes" en moins de 24 heures, avant d'être supprimé en fin de matinée ce lundi 12 août. Parmi les personnes qui ont "aimé" le tweet, on retrouve des personnalités politiques comme Nadine Morano.