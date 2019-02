Des ronds-points aux groupes Facebook : cinq nuances de Gilets jaunes

Les Gilets jaunes franciliens correspondent à la troupe qui gravite autour d’Éric Drouet, le routier à l’initiative du premier "acte". Depuis, il ne créé plus d’événements par peur de se voir reprocher d’être le leader, mais a su s’entourer de personnes de confiance, qui l’aident à organiser la mobilisation et à lui donner de l’ampleur. Ce groupe, rassemblé sous le nom "La France en colère !!!", qui comptabilise 309.500 membres, est composé de manifestants historiques, pour qui il est nécessaire de recentrer les actions à Paris. Il représente la ligne "dure" ou en tout cas celle qui continue la lutte sur le terrain.





Parmi eux, Jérôme Rodrigues et Ramous sont ceux qui ont le plus d’influence sur Facebook. Principaux "liveurs" ils font des vidéos depuis les cortèges, le samedi, pour mobiliser et donner de la force à la contestation. Leurs directs avoisinent souvent les 300.000 vues. Jérôme Rodrigues, désormais tristement connu pour avoir été blessé à Paris sur la place de la Bastille, était également celui qui a décidé de déclarer les manifestations. Le groupe est accompagné d’un infographiste qui relaie des affiches jaunes et noires percutantes. Ils sont aussi accompagnés de Mike Rambo. S’il est connu sur Facebook, c’est pour sa "quotidienne" qu’il réalise tous les soirs de 21h à minuit. Comme sur une émission radio où il invite les personnes connectées à discuter autour d’une "question du jour", il répond aux internautes et fait même des canulars téléphoniques. Tous les trois sortent du lot, sont très proches d’Éric Drouet et ont aussi une façon unique de s’adresser aux membres qui les suivent. Le premier utilise souvent le terme "la famille", Ramous commence ses directs sur un "oyé oyé" de "gaulois réfractaires" tandis que Mike Rambo flirte avec un certain style télévisuel en appelant les Gilets jaunes "mes loulous". Ce sont eux qui "communiquent" sur les événements dans la capitale.





Yannick Krommenacker fait également partie de cette nébuleuse, mais reste un peu à part. S’il est souvent dans les cortèges ou sur les lieux de mobilisation avec le clan Drouet, il reste en retrait et fait des directs seuls. Avec eux figure aussi Laetitia Dewalle, qui ne s’investit pas outre mesure sur Facebook. Elle représente ce courant sur les plateaux télés, et a toute la confiance du groupe. Enfin, Julie Castin est également dans le cercle du routier. Elle faisait partie du groupe mis en garde à vue avec Éric Drouet le mercredi 2 janvier à Paris. Et était présente au chevet de Jérôme Rodrigues lorsqu’il avait été hospitalisé pour sa blessure à l’œil.