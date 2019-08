Des urgences hospitalières en surchauffe à l'occasion du week-end du 15 août

Une partie de l'enveloppe de 70 millions d'euros annoncée par Agnès Buzyn devait servir à soulager les "services en tension". Dans les faits, les personnels affirment être encore et toujours en nombre insuffisant. Si les fameux "lits d'aval", tant revendiqués par les personnels en grève, sont fermés à cette période dans certains services, c'est que les médecins, infirmiers et les aides-soignants sont en vacances ou manquent.





Les personnels tourneraient ainsi a minima. "A Saint-Quentin, nous avons entre 100 et 130 entrées par jour et il arrive que nous ayons vingt personnes sur des brancards dans le couloir, car nous n'avons pas de lits disponibles. Pour l'été, nous avons eu le sentiment d'avoir un peu plus de personnels en renfort, souvent des étudiants infirmiers ou des personnes en contrats courts. Le problème est que ce sont des personnes qui ont parfois du mal à gérer les différents secteurs des services, à s'imprégner de notre travail", explique un soignant de cet établissement de l'Aisne. Dans le meilleur des cas, ils restent et partent à la fin de leur contrat. Dans le pire des cas, ils ne restent que quelques heures, épuisés par le rythme et les conditions de travail. "Régulièrement dans nos services, il manque une personne", précise-t-il.





Cet été à Nantes, le CHU n'a "pas eu de renfort de personnels", explique à LCI, Christophe Le Tallec, vice-président du collectif InterUrgences. Selon ce soignant, le problème est plus large que la simple problématique de la gestion estivale. Les lits de médecine interne ou gériatrique sont fermés car "le personnel est en vacances et on ne trouve pas de personnels à recruter", explique-t-il. "Le problème de base est le recrutement et l'attractivité de nos métiers. Et encore : au CHU, on est privilégié par rapport aux petites unités. Dans certains secteurs touristiques, c'est problématique", dit-il.