Deux étudiants grévistes blessés à Montpellier après avoir tenté de bloquer la fac

Contactée par LCI, l'Université explique que les faits ont eu lieu "à l'extérieur du campus", à 6h41. A l'appel du SCUM, le Syndicat de Combat Universitaire de Montpellier, une "quinzaine" de personnes s'est regroupée devant l'Université de Lettres avant de "quitter les lieux" une dizaine de minutes plus tard. C'est après qu'éclate l'altercation entre ces jeunes et un "petit groupe de personnes encapuchonnées", au cours de laquelle deux individus sont "blessés légèrement".

Selon le récit de témoins, "entre 7 et 8 personnes" sont arrivées "cagoulés et armées de couteaux" en criant "Dégagez la Gauche, retournez travailler!", explique l'un d'eux à Midi Libre. "Les hommes ont commencé à nous donner des coups de pied, à nous pousser. Ils voulaient nous intimider et casser notre rassemblement."