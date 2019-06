Edouard Philippe veut revoir l'indemnité des cadres au chômage : justice sociale ou mauvais plan ?

Eric Heyer voit également un dernier problème à cette proposition : "Un cadre, aussi bien payé qu'il soit, ne doit pas voir sa situation trop dégradée. Si je reprends l'exemple du salarié payé autour de 13.000 euros par mois, le 'saut' jusqu'au 6000 euros est déjà brutal. Mais si vous le diminuez encore, il y a un risque qu'il ne puisse plus assurer un train de vie et doive envisager de déménager." Or, l'une des raisons pour lesquels les cadres sont si peu au chômage vient essentiellement du fait que, même licenciés ou démissionnaires, ils ne s'éloignent jamais vraiment des centres de décision où leur CV pourra intéresser telle ou telle organisation.





"Qu'il faille les suivre pour qu'ils trouvent du travail plus facilement, d'accord. Mais si vous leur baissez leurs indemnités drastiquement, le risque sera de les encourager à accepter à prendre un travail qui n'est pas en rapport avec ses compétences et ses qualifications." Un pis-aller nécessaire quand la reprise tarde à arriver et qu'un travail vaut mieux que le chômage ? "Non. Là, c'est la catastrophe : avec un effet domino, cela privera une personne moins qualifiée, à qui aurait dû revenir ce job-là. Pour l'économie, ce n'est pas bon parce qu'il faut que les personnes travaillent selon leurs capacités et leurs qualifications." Autant de conséquences auxquelles le gouvernement devra songer lors de ses prochains arbitrages.