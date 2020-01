Des médecins moquent leurs patients sur Facebook, le conseil de l'ordre va saisir la justice

Des propos décrits comme "outrageants et pénalement répréhensibles" par France Assos Santé dans un communiqué publié ce jeudi. Mais au-delà de ceux-ci, ce sont les photos elles-mêmes, souvent publiées sans vouloir porter atteinte mais uniquement à des fins d’aide au diagnostic, qui sont problématiques. Selon l’organisation qui regroupe 85 associations nationales de défense des droits des patients, elles relèvent d’une "violation caractérisée du secret professionnel". Une atteinte "gravissime" tant ces praticiens ont, "en toute impunité, bafoué des droits fondamentaux reconnus par la loi". Raison pour laquelle la fondation a souligné l’attention qu’elle portera à la "réaction" de la part du Conseil national de l'Ordre des médecins. Et a appuyé ses attentes en termes de "sanctions", qui devront être "à la hauteur des outrages et préjudices subis par les patients."

Interrogé par LCI, le Conseil de l'ordre a renouvelé cette prise de position, mais sans s'appesantir sur les répercussions qu’encourent les docteurs. Mais, comme le relève France Assos Santé, les praticiens sont " susceptibles d’encourir des sanctions disciplinaires et pénales". Et de fait, il s’agit bien d’une infraction au code pénal, qui dispose que "la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire", est punie "d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende". Mais il s’agit également d’une violation du Code de déontologie médicale, où on lit que "le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux, concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, quels que soit le contenu et le support de ces documents." Un groupe Facebook étant bel et bien un "support", c’est donc potentiellement la radiation que risquent ces médecins.