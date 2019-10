Diverses races d'animaux à découvrir au Salon de l'élevage de Clermont-Ferrand

JT 13H - Le Salon de l'élevage de Clermont-Ferrand a ouvert ses portes le 2 octobre 2019. Parmi les animaux qu'on peut y découvrir figurent notamment la highland et la salers.

Direction Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, pour le Salon de l'élevage. Son coup d'envoi a été lancé le 2 octobre 2019. L'occasion pour les visiteurs de découvrir les races bovines comme la highland et la salers. Le ministre de l'Agriculture a profité de son passage pour annoncer la gratuité de l'autoroute pour le transport de fourrages. Le président de la République pourrait également passer dans ce salon le 4 octobre.



