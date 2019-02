Document : les enregistrements sonores de l'armistice

Un document historique exceptionnel a été découvert par hasard par un collectionneur lors d'une vente aux enchères à Munich. Il s'agit d'une bande sonore datant du 22 juin 1940. L'enregistrement de trois heures relate les négociations entre la France vaincue et l'Allemagne du Troisième Reich. L'événement avait été secrètement enregistré sur l'ordre du Führer.



