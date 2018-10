Don du sang : en commission, les députés suppriment une discrimination touchant les homosexuels

Sur le bord d'un trottoir, la tente blanche est dressée. Fière. A l'intérieur, des bénévoles du don du sang font passer des entretiens. Pratiques de vies, séjours à l'étranger, tatouages ou encore vaccins, tout y passe. Selon les réponses, il est possible ou non de donner 400 ml de sang. Mais pour les homosexuels, une discrimination persiste. L'obligation d'être abstinent pendant un an avant un éventuel don.





Pour mettre un terme à cette pratique, le député Nouvelle gauche Hervé Saulignac, a déposé un amendement à la proposition de loi "consolidation modèle français du don du sang". Adopté mercredi en Commission des affaires sociales, il prévoit que "pour tout homme donneur et toute femme donneuse, aucune distinction ne doit être faite en fonction du genre et sexe du ou des partenaires avec qui il ou elle aurait entretenu des relations sexuelles". La France Insoumise avait aussi déposé un amendement dans ce sens.