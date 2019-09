Dordogne : la dernière usine française de tabac vit ses dernières heures

JT 13H - La dernière entreprise transformatrice de tabac, située à Sarlat-la-Canéda sera fermée en octobre 2019. Est-ce due à la concurrence ou à la diminution de rentabilité de la culture ?

La fermeture programmée de la dernière entreprise de transformation du tabac du pays est annoncée pour le mois d'octobre 2019. À Sarlat-la-Canéda en Dordogne, il ne reste plus que quelques cartons à traiter. Pourtant, il y a 20 ans, 200 personnes travaillaient dans cette usine avec des outils de production de référence en la matière. La fermeture de cette usine prive les 180 producteurs du sud-ouest d'un débouché. La filière du tabac français serait-elle en train de disparaître ?



