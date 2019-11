Drame de la rue d'Aubagne : des milliers de Marseillais crient leur colère contre l'habitat "indigne"

Le 5 novembre 2018, l'effondrement d'immeubles vétustes dans la rue d'Aubagne, dans le quartier populaire de Noailles à Marseille, avait provoqué la mort de huit personnes et délogé près de 3000 personnes dans tous les quartiers de la ville par mesure de précaution. Ce samedi, plus d'un an après le drame, des milliers de personnes ont manifesté dans la cité phocéenne en soutien aux familles des victimes mais également pour exprimer leur colère contre "l'habitat indigne" qui touche des milliers de Marseillais.

Selon les organisateurs, le "Collectif 5 Novembre" et le "Pacte démocratique pour Marseille", entre 15 et 20.000 personnes étaient dans la rue, contre 6.700 selon la police. "Il est nécessaire d’imposer une politique radicalement différente, qui réponde aux besoins en logements des habitants, notamment ceux qui subissent de plein fouet la pauvreté et la précarité dans les quartiers populaires. Il faut un plan d'urgence pour éradiquer l'indignité de l'habitat comme celle des élus de la majorité actuelle" indique le "Pacte démocratique pour Marseille" dans un communiqué sur sa page Facebook ce samedi.