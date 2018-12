Dreux : des gilets jaunes bien décidés à ne pas renoncer

Ce vendredi 14 décembre, quelques milliers des gilets jaunes poursuivent les opérations de blocage. Certains ont occupé les mêmes rond-points depuis le début du mouvement. À Dreux, dans le département d'Eure-et-Loir, ils se relaient jour et nuit pour ne jamais laisser leur camp être à court d'effectifs. Ces manifestants sont bien décidés à continuer le mouvement.



