"Droit à la drague", "cri de colère" et marquis de Sade : on a assisté au procès de Sandra Muller, initiatrice de #balancetonporc

Comme dans un procès inversé, les parties civiles ont finalement plaidé durant l’essentiel du temps qu’a duré cette audience. Me Francis Szpiner et Me François Baroin, à la défense, prennent finalement leur tour. Pour eux, c’est simple : Eric Brion a reconnu les faits dans une interview donnée au Monde peu après sa mise en cause. La diffamation ne peut donc être retenue, dans la mesure où "Sandra Muller dit la vérité". "Eric Brion apporte des nuances mais cela ne change rien au caractère dégradant de ces propos. Ils sont exacts, si ce n’est dans la lettre, au moins dans l’esprit", explique Me Szpiner.





Quant aux faits de harcèlement sexuel, ils ne reviennent guère sur le tapis, les deux avocats s’en remettant dorénavant à la récente qualification "d’outrage sexiste". "Condamnez Sandra Muller, et ce sera un bâillon supplémentaire, vécu comme tel pour les femmes", prévient Me François Baroin.





Sur le fond, la défense en restera là, se contentant de bons mots et de joutes verbales de haute volée, au cours d’un procès où l’on aura cité pêle-mêle le marquis de Sade, Georges Clémenceau, Angèle et Booba. De son côté, Sandra Muller, appelée à la barre en dernier, rappelle les chiffres des violences sexistes et sexuelles et se dit fatiguée "d'une société où les hommes deviennent les victimes". "J’ai poussé un cri de colère sans aucune intention de nuire, mais grâce à balance ton porc on parlera dorénavant d’un cri de colère et plus d’une crise d’hystérie."





Une fois l’audience levée, les grands noms du barreau, côté partie civile et côte défense, s’auto-congratulent en souriant. Restent deux personnes qui n’auront pas échangé un seul regard et dont on se demande bien si l’un ou l’autre en sortira vainqueur.