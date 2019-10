Droit de retrait à la SNCF : "Il y aura des retenus sur salaires, c'est la loi", prévient Guillaume Pépy

GROGNE SOCIALE - Sur LCI, Guillaume Pepy a affirmé, pour répondre à la grogne sociale qui agite la SNCF depuis quelques jours, que des mesures de sécurité allaient être prises. Mais pas seulement, il a aussi déclaré que des retenues sur salaires auront lieu.

Sur LCI, le patron de la SNCF a indiqué sur LCI que des mesures allaient prises tant sur le plan de la sécurité des agents que sur les salaires de ceux qui avaient exercé leur droit de retrait. "Je ne raisonne pas en terme de sanctions. Ce que je cherche, c'est que le service public soit de retour le plus vite possible. Celles et ceux qui ont exercé un droit de retrait, alors qu'il n'y avait pas de danger grave et immédiat, il y a des retenues sur salaires. Et ça, c'est la loi", a-t-il déclaré.