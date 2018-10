Du caviar d'aubergine citronné comme il faut

La première étape est de prendre un plat, y mettre l'aubergine et enfourner 40 minutes à 250 degrés (la retourner régulièrement pour que la peau brûle de manière homogène). Le temps que l’aubergine refroidisse, prélever le jus de citron et effeuiller les coriandres. Ouvrir ensuite l’aubergine en deux, en récupérer la chaire et la couper grossièrement. Rajouter le jus de citron, les feuilles de coriandre, puis verser une goutte d'huile d'olive dans le mélange. Il ne reste plus qu'à déguster votre caviar d'aubergine.



Ce dimanche 30 septembre 2018, Olivier Poels, dans sa chronique "Plateau Gourmand", nous donne la recette du caviar d'aubergine. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 30/09/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.