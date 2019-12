Durée d'application, montant de la décote et public concerné : le vrai/faux de l'âge-pivot à 64 ans

C'est la mesure qui fait l'unanimité contre elle. L'introduction d'un âge-pivot de 64 ans, qui dégradera le niveau de votre pension si vous prenez votre retraite plus tôt, mais l'améliorera si vous partez plus tard, a réussi à faire basculer dans l'opposition à la réforme les syndicats qui soutenaient l'idée d'un régime par points. Et, si l'on en croit les premières modalités d'application connues, ça ne risque pas de changer. Tour d'horizon pour clarifier ce fameux bonus-malus.