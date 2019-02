Les mentions "parent 1" et "parent 2" remplaceront "père" et "mère" dans les formulaires scolaires

Du nouveau dans les formulaires scolaires. Là où était auparavant écrit "père" et "mère", ce sont désormais les mentions "parent 1" et "parent 2" qui apparaîtront. La mesure, qui vise à reconnaître l’homoparentalité, a été adoptée mardi par les députés dans le cadre du projet de loi sur l’"école de la confiance".





"Cet amendement vise à ancrer dans la législation la diversité familiale des enfants dans les formulaires administratifs soumis à l’école", a expliqué la député Valérie Petit (LaREM), à l'origine du texte. L'élue du Nord a rappelé que nombre de formulaires d'état-civil, d'inscription à la cantine ou d'autorisation de sortie scolaire portent toujours les mentions père et mère, et ne tiennent donc pas compte du vote de la loi pour le mariage pour tous et de l'existence de familles homoparentales.