École : les nouvelles cours de récré

La cour de récréation est un lieu important pour nos enfants et un endroit idéal pour les sensibiliser à l'écologie et au respect des autres. Dans l'école que nos reporters ont visitée, l'aire de jeux a été conçue pour donner aux enfants plus de mobilité. L'asphalte y a été remplacé par de nouveaux matériaux plus respirants et renvoyant moins de chaleur. Des espaces verts et des jardins pédagogiques sont aussi prévus pour les tout-petits.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.