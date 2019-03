Ecole, transports.. appel à la grève ce mardi 19 mars, ce qui vous attend

Le trafic sera normal à la SNCF et quasi normal à la RATP. A la SNCF, "il n'y aura aucun impact. Le trafic sera normal partout, y compris les TER (train express régional)", a indiqué à l'AFP un porte-parole du groupe ferroviaire. Du côté de la RATP, "le trafic sera quasi normal pour les bus et normal pour les métros, RER et tramways", a précisé un porte-parole de la régie. La CGT et FO avaient appelé à une forte mobilisation pour protester contre la loi d'orientation des mobilités.





Le trafic des trains Eurostar au départ de la Gare du Nord à Paris pourrait quant à lui être perturbé. En raison de la grève des douaniers, le groupe ferroviaire conseille aux passagers de voyager "uniquement si nécessaire" car de nouvelles perturbations sont par ailleurs à prévoir ce mardi (un train supprimé). Si vous devez prendre l'avion, renseignez-vous à l'avance. Les contrôleurs aériens prévoient des retards mais pour l'heure, aucune annulation de vols n'a été demandée.