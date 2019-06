2019, année record pour l'emploi ? 3,5 millions de projets de recrutements prévus pour cette année, selon Adecco

2019 sera-t-elle une année record pour les embauches ? Selon le baromètre Data Emploi et Territoires d'Adecco révélé ce lundi dans Le Parisien, 3,5 millions de recrutement devraient avoir lieu cette année, malgré le ralentissement de l’économie et une croissance revue à la baisse. Selon l'agence d'intérim, 39% des recrutements se feront en CDI, 30% en CDD, 23% en intérim et 9% en stage.





Des disparités apparaissent selon les régions, les plus dynamiques étant l'Ile-de-France avec 753.988 recrutements prévus, suivi d'Auvergne-Rhône-Alpes (467.991) et Nouvelle-Aquitaine (320.358). Les métiers les plus pourvoyeurs d’emplois sont le commerce (544.181), la construction (354.849), la restauration (336.086), les services à la personne (306.035), le transport et la logistique (253.698).