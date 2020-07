Le plan social massif d’Airbus en cinq questions

Après la crise sanitaire, la crise sociale qui débute est sans précédent, touche tous les secteurs économiques et en particulier celui de l'aviation. Le groupe Airbus est "confronté à la crise la plus grave" de son histoire, selon les mots de son président exécutif, en devant faire face à la chute de son activité depuis le mois de mars. En conséquence, le groupe se dirige vers un plan social massif.

Airbus a annoncé mardi 30 juin la suppression d’environ 15 000 postes, représentant 11 % des effectifs du groupe. Dans le détail, cela représente 5 000 pertes d'emplois en France, 5.100 en Allemagne, 1.700 au Royaume-Uni, 900 en Espagne et 1.300 répartis dans les autres sites à travers le monde. Airbus n’a pas exclu de procéder à des licenciements secs, sans préciser à quelle échelle, mais mise dans un premier temps sur les départs volontaires et ceux en retraite anticipée. "Nous devons faire face à la réalité que 40 % de notre activité dans le secteur des avions commerciaux a disparu et qu’il faudra très probablement beaucoup de temps pour remonter, nous devons donc prendre des mesures décisives maintenant", a indiqué le président exécutif du groupe Guillaume Faury, qui a résumé la situation ainsi : "On est en mode survie tous ensemble".

Le groupe doit présenter et détailler son plan aux différents syndicats à partir de mercredi 1er juillet puis sur chacun des sites dès le lendemain. Un comité de groupe doit avoir lieu jeudi à Blagnac, près de Toulouse où se situe le siège, pour faire le point sur le plan social en France, d’après plusieurs organisations.