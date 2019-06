Finalement, le déficit de la Sécurité sociale va se creuser en 2019

Le déficit de la Sécurité sociale se creuse. Selon la synthèse de la Commission des comptes, le montant se situerait entre 1,7 et 4,4 milliards d'euros. Pourtant, en septembre 2018, Agnès Buzyn (ministre de la Santé) et Gérald Darmanin (ministre de l'Action et des Comptes publics) annonçaient fièrement un déficit au plus bas depuis 2001 (-1,2 milliard d'euros) et prévoyaient, enfin, le retour à l'équilibre pour 2019. Mais le vent a tourné et la promesse s'est fracassée sur la réalité du ralentissement économique et des chères concessions aux Gilets jaunes.





Selon la Commission des comptes, cette rechute "résulte pour l'essentiel d'une croissance de la masse salariale (...) nettement inférieure à la prévision initiale" du gouvernement. Au lieu des 3,5% espérés à l'automne, Bercy ne table plus que sur une progression de 3,1%, selon le programme de stabilité transmis à Bruxelles en avril. Mais à cause de la "prime Macron" votée en décembre (exonération totale de cotisations et d'impôts jusqu'à 1000 euros), la Sécu devra se contenter de 2,9%. Soit, au bout du compte, des "recettes plus faibles qu'attendu" de l'ordre de 1,7 milliard d'euros, l'équivalent du montant du déficit prévu, dans le meilleur des cas.