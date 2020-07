Le plan de suppression de postes chez Airbus en chiffres

Malgré ce plan, l'avionneur européen Airbus a annoncé ce mardi 30 juin, la suppression d'environ 15.000 postes et n'exclut pas des licenciements secs pour faire face à la "crise sans précédent" subie par le secteur du transport aérien. Ces suppressions de postes toucheront l'Allemagne, la France, le Royaume Uni, l'Espagne et d'autres sites répartis dans le monde.

C'est un énorme coup dur pour l'industrie française et l'un de ses fleurons, Airbus. La crise du coronavirus a terrassé l'industrie aéronautique mondiale, clouant au sol des avions entiers, mettant à l'arrêt les usines et vidant les carnets de commandes. En France, le secteur aéronautique est donc touché de plein fouet par l'intermédiaire d'Airbus, si bien que le gouvernement a annoncé un plan de soutien à ce secteur, à hauteur de 15 milliards d'euros.

Ces 15.000 postes supprimés s'ajoutent aux 900 emplois que devait déjà éliminer Premium Aerotec en raison "d'un besoin d'adaptation identifié avant la crise Covid-19" et aux 2.665 suppressions de postes annoncées en début d'année dans la branche Defense and Space, confrontée à un marché difficile. Après l'annonce, le gouvernement a expliqué qu'elle trouvait le nombre de suppressions de postes "excessifs".

Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc a indiqué dans un communiqué que "tous les moyens (seront mis) en œuvre afin d'atténuer les effets de ce plan sur l'emploi des Toulousains", après l'annonce de ce plan de suppression d'emplois. La présidente de région, Carole Delga a assuré qu'elle "resterai attentive à la situation de la filière aéronautique qui représente 40% de l'emploi industriel en région", après s'être entretenue avec le PDG du groupe Guillaume Faury, annonçant qu'elle présentera vendredi 3 juillet, un "plan de relance régional pour la filière aéronautique et spatial, d'un montant de près de 100 millions d'euros". La région revendique plus de 800 entreprises et 86 000 emplois directs dans l'aéronautique et le spatial, soit 40 % de l'emploi industriel régional, indique la Chambre de commerce et d'Industrie d'Occitanie qui se partage avec l'Île de France, les 28% des 187.000 salariés du secteur.