Edouard Philippe retire l'âge pivot à 64 ans mais maintient l'âge d'équilibre à long terme

L'âge-pivot à 64 ans, c'est fini... pour l'instant. Pour sauver sa réforme des retraites, Edouard Philippe a accepté de retirer du projet de loi l'épineux sujet de l'âge-pivot à 64 ans mais en restant ferme sur le principe, à long terme, d'un âge d'équilibre. Dans une lettre adressée aux syndicats (voir ci-dessous), le Premier ministre s'est dit prêt à retirer "la mesure de court terme consistant à converger progressivement à partir de 2022 vers un âge d'équilibre en 2027". Il est cependant resté inflexible sur le reste de la réforme en réaffirmant "la volonté du gouvernement de construire un système universel de retraites par répartition et par point" confirmant la suppression des régimes spéciaux au terme de la période de transition définie en décembre dernier. Ainsi, tous les Français seront affiliés au régime universel. Les concertations, quant à elle, se poursuivent. Elles concernent la pénibilité, le minimum retraite, l'emploi des seniors ainsi que la gestion des fins de carrière.

Que va-t-il se passer désormais ? Une conférence sur l'équilibre et le financement des retraites devrait être mise en place. Un nom a été proposé par Edouard Philippe : Jean-Jacques Marette, ancien directeur général de l'AGIRC-ARRCO, pour son animation. Les partenaires sociaux devraient y être associés, tout comme un représentant désigné par le Premier président de la Cour des Comptes. Cette conférence devrait se mettre en place dans les prochaines semaines et remettre ses conclusions en avril prochain et la loi, publiée à l'été 2020. D'ici trois mois, les partenaires sociaux devront se mettre d'accord pour trouver des solutions qui permettront au système d'être à l'équilibre.