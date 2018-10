Des classes "passerelles" pour les bacheliers "recalés" par Parcoursup

Pour Calvin, 18 ans, l’annonce a été brutale à la rentrée. "J’étais affecté par Parcoursup, et puis le jour de la rentrée, on m’a clairement dit que je ne pouvais pas passer la formation parce que je ne parlais pas espagnol. Ils ne m’ont pas spécialement aidé à trouver quelque chose d’autre et j’ai dû me débrouiller tout seul", avoue le jeune homme.