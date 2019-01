Effondrement d'immeubles à Marseille : 1500 personnes évacuées toujours dans l'attente d'être relogées

Côté relogement, à peine plus de 500 personnes ont cependant retrouvé un logement fixe à ce jour : 399 qui ont pu regagner leurs logements d'origine, dans 68 immeubles désormais sécurisés, et 129 qui ont signé des baux ou des conventions d'occupation. Ce sont donc encore plus de 1400 personnes qui sont hébergées de façon temporaire, dans des hôtels ou des foyers.