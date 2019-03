Égalité femmes-hommes : des contrôles renforcés dans les grandes entreprises

Les grandes entreprises vont prochainement être obligées d'afficher une égalité salariale entre les hommes et les femmes. Pour cause, le gouvernement a tenu à renforcer les contrôles. Il a donc mis au point un outil de calcul qui permettra de se rendre compte des injustices. Ceux qui ne respecteront pas la règle devront passer à la caisse. Mais certaines sociétés n'ont pas attendu cette mesure pour jouer la transparence.



