Elevage : le circuit court gagne du terrain

Partout dans le pays, le circuit court gagne de plus en plus de terrain. A Belle-Île-en-Mer, dans le Morbihan, l'éleveur Franck Guégan vend le tiers du lait de ses vaches au même prix toute l'année à une seule productrice de fromage. Les habitants, de leur côté, achètent les produits locaux pour leur fraîcheur mais aussi pour valoriser la vente directe et la production locale. Et à Belle-Île-en-Mer, l’élevage de vaches, de chèvres et de brebis est respectueux de l'environnement.



