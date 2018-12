"'Elu', c'est un beau mot quand même": on a parlé démocratie avec deux jeunes Gilets jaunes

Samedi 1er décembre, ils étaient place de l'Etoile, là où les mécontents du mouvement des Gilets jaunes ont convergé, sous les lacrymogènes et les charges des CRS. Suivant les manifestants les plus violents, "caméra au poing, sans participer à la casse". Ils y étaient le samedi d'avant, et encore le samedi 17 novembre, cette fois près des barrages, avec des gens venus pour des raisons peut-être différentes. Nicolas, comédien et directeur adjoint d'une maison associative, vit confortablement et n'a pas adhéré au mouvement à cause de la taxe sur les carburants. "Une goutte d'essence pour le sursaut d'un pays, d'un peuple, d'une nation. Tu y crois, toi ?" écrit-il dans une lettre ouverte publiée sur Facebook. "Le prix de l'essence, c'est pas ma motivation. Je gagne bien ma vie - 6000 euros par mois avec sa compagne - l'argent n'est pas un souci." Mais il voit dans les Gilets jaunes, lui qui a grandi dans une banlieue délaissée par les politiques publique, une occasion de faire enfin société. Et se réjouit de voir de nombreux collectifs banlieusards converger avec le mouvement. "C'est une occasion unique pour les banlieues de s'inscrire dans le récit républicain. On te répète que les Gilets jaunes, c'est la France de Johnny, la France blanche. C'est lourd pour les populations d'origine immigrées d'entendre dire qu'elles ne sont pas là !"





Malgré des revenus plus modestes, Luis Carlos, électro-mécanicien, n'accorde pas beaucoup plus d'importance au prix de l'essence. Même si, avec sa copine étudiante, "les 2000 euros mensuels ne suffisent pas toujours à boucler les fins de mois." Il n'empêche, s'il s'anime pour les Gilets jaunes, c'est qu'il y voit la possibilité de faire peuple. Il se rappelle, le 1er décembre, du moment où la foule est entrée dans l'Arc de Triomphe, taguant les murs du monument napoléonien et procédant à des vols et de la casse à l'intérieur, suscitant l'ouverture d'une enquête et l'interpellation de 13 personnes. "Ils ont défoncé la porte, et c'est vrai qu'il aurait mieux valu ne pas dégrader l'intérieur. Moi, j'ai vu un peuple qui se réappropriait un espace qui lui appartenait en chantant la Marseillaise. Et j'ai trouvé ça beau", assure-t-il.