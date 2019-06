Emmanuel Macron et Marine Le Pen : deux France que tout oppose

La France est plus que jamais fracturée, divisée et séparée en deux pays irréductibles. C'est ce que montre une étude de la fondation Jean Jaurès qui a passé au crible le vote des européennes entre la France d'Emmanuel Macron et celle de Marine Le Pen. Quel sont les nouveaux clivages qui séparent ces deux pays dans une même nation ?



Ce mercredi 19 juin 2019, Camille Vigogne Le Coat, dans sa chronique "Les indispensables", nous détaille les résultats de cette étude. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 19/06/2019 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.