Emmanuel Macron interpellé par des retraités à Colombey-les-Deux-Églises

A l'occasion des 60 ans de la Constitution, Emmanuel Macron a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du général de Gaulle dans la matinée du 4 octobre 2018 à Colombey-les-Deux-Eglises, en Haute-Marne. Lors de son déplacement, il a eu quelques échanges avec des retraités du village. En effet, ceux-ci s'inquiètent de leur situation financière car ils sont obligés de travailler pour arrondir leurs fins du mois. Face à leurs attentes, Emmanuel Macron leur a répondu qu'il était obligé de construire une société où il y a les bonnes solidarités et la bonne énergie. "Il faut des gens pour produire pour qu'on puisse ensuite redistribuer", a-t-il ajouté.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.