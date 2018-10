Emmanuel Macron s'est rendu à Saint-Martin pour honorer sa promesse

A Sain-Martin, les sinistrés d'Irma ont été impatients de revoir Emmanuel Macron. Tout simplement car le président de la République leur a promis d'y revenir. Un an après le passage de l'ouragan, les habitants sont exaspérés face à la lenteur de la reconstitution de l'île et se sentent délaissés. Malgré cette situation, Emmanuel Macron a décidé de s'y rendre et de faire un bain de foule. Tout en restant à l'écoute, il a même rencontré des sinistrés dans leurs maisons.



