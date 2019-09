En attendant d'être fixée sur son sort, la compagnie XL Airways interrompt ses vols

AU SOL - La compagnie, placée en redressement judiciaire le 23 septembre, a annoncé l'interruption de ses vols à compter de lundi à 15h, dans l'attente, mercredi, d'une décision du tribunal de commerce de Bobigny sur une éventuelle reprise.

Il n'y aura plus de vols XL Airways à partir de ce lundi 30 septembre et au moins jusqu'à l'audience du tribunal de commerce de Bobigny du mercredi 2 octobre. En attendant que celui statue sur une éventuelle reprise de la compagnie, placée en redressement judiciaire le 23 septembre, cette dernière a annoncé qu'elle suspendait toutes ses opérations.

"La compagnie XL Airways a l'immense tristesse d'informer ses passagers et clients qu'elle n'est plus en mesure d'assurer ses vols à compter de ce jour (30 septembre 2019) à 15 heures. Cette décision implique la suspension de toutes les opérations dans l'attente" de la décision du tribunal, a expliqué la compagnie dans un communiqué. "Force est de constater que les conditions actuelles du marché ne sont plus réunies pour assurer une exploitation pérenne de l'entreprise", a ajouté l'entreprise. XL Airways emploie 570 collaborateurs et a transporté environ 730.000 passagers en 2018, essentiellement les Etats-Unis, les Antilles, la Réunion mais aussi la Chine. Elle dispose de quatre Airbus A330, tous en leasing.