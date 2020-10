En cas de reconfinement, quels sont ces "secteurs essentiels" qui pourraient rester ouverts ?

Mais au printemps déjà, l'exécutif avait dû très rapidement ajuster le tir. À côté des commerces de bouche et de première nécessité, une longue liste de commerces et de services ont pu échapper à la fermeture. Parmi ceux-ci, les magasins de bricolage, d'articles pour animaux, d'informatique et de téléphonie, de matériel médical, mais aussi les blanchisseries, et certains professionnels dont l'activité a augmenté du fait de la pandémie, assureurs et services funéraires en tête. Et l'essentiel des services publics.

À l'inverse, tout ce qui n'est pas indispensable au quotidien, toutes les choses qui peuvent être remises à plus tard l'ont été. Les auto-écoles, donc, mais aussi tous les restaurants et bars, clubs de fitness, instituts de beauté, salons de coiffure, discothèques, salles de spectacles et cinémas, parcs d'attraction et musées. C'est ceux-là dont le sort est aujourd'hui dans la balance.