"Masqués et souriants" : rentrée inédite pour 150.000 collégiens de "zone verte"

A l'instar de leurs cadets en écoles maternelles et élémentaires la semaine dernière, c'était au tour des élèves de 6e et 5e des régions les moins touchées par l'épidémie de reprendre le chemin de salles de classe, lundi 18 mai. Mais à la différence cette fois du million d'élèves de retour à l'école dans tout l'Hexagone depuis le 12 mai, les 150.000 collégiens concernés par la reprise des cours ce 18 mai, peuvent être tenus de venir masqués.

Le port d'une protection alternative, et ce lorsque la distanciation sociale n'est pas applicable, est en effet l'une des règles sanitaires draconiennes à laquelle doivent se conformer les élèves et professeurs de quelque 4.000 collèges situés en "zone verte" pour éviter tout rebond de l'épidémie qui a tué plus de 28.000 personnes en France depuis le 1er mars. Les images relayées sur les réseaux sociaux depuis 8h par de nombreux établissements laissent à penser que la consigne semble être suivie du mieux possible.

