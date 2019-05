EN DIRECT - 1er-Mai à la Pitié-Salpêtrière : Castaner interpellé à l'Assemblée et au Sénat

JET DE PAVÉ D'UN POLICIER





"D'un point de vue technique du maintien de l'ordre, non ce n'est pas normal." Invité à réagir aux images d'un policier lançant un pavé en direction des manifestants en marge du 1er-Mai, Jean-Marc Bailleul, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure (CFDT), a reconnu sur LCI que ce geste n'était pas approprié.





Cependant, ce syndicaliste a expliqué qu'il "pouvait comprendre" ce lancé "d'un point de vue contextuel", estimant que son collègue était "sûrement excédé par ce qui a dû se passer avant". "Pourquoi il le fait? Moi je mets ça sur le dos de la fatigue cumulée et d'une perte de repère."





En avançant la thèse d'une possible "légitime défense", Jean-Marc Bailleul va dans le sens de la Sicop ( Service d’information et de communication de la police nationale), qui a expliqué dans les pages du Parisien qu'une enquête administrative avait été ouverte. Son rôle : "Déterminer si le geste était légitime ou pas". Et de poursuivre que , si "la priorité" des forces de l’ordre était "d’utiliser les moyens de défense dont ils sont dotés", ce policier a peut être usé d'un pavé "car il n’avait plus de grenades sur lui".