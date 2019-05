EN DIRECT - Manifestation du 1er-Mai : premières tensions à Paris, déjà 35 interpellations

TOULOUSE





Le CHU de Toulouse a indiqué lundi avoir porté plainte contre X pour "violation du secret médical", après une fuite de dossiers médicaux de Gilets jaunes blessés à l'appui d'accusations de fichage, qu'il a rejetées. Une enquête interne sera aussi lancée, avec "gel des bases informatiques, pour que le(s) agent(s) qui ont extrait et transmis ces données à plusieurs organes de presse, répondent de leurs actes", a-t-on indiqué au CHU.





Des captures d'écran de plusieurs de ces dossiers - précisant la nature des blessures des admis aux urgences et le contexte de manifestations de Gilets jaunes - ont été publiés lundi sur le site internet de France 3 Occitanie, avec les noms des patients masqués. Ensuite retirées, à la demande du CHU, ces pièces avaient été présentées comme témoignant d'un fichage, via l'utilisation du système d'information pour le suivi des victimes, SI-VIC. Après la mise en cause par le Canard enchaîné du recours à ce fichier, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France en ont reconnu un usage "inapproprié" et ont lancé une mission d'enquête.





Mais selon le CHU de Toulouse, ses dossiers mis en ligne proviennent d'un autre logiciel, Cat@log, mis en place depuis 2005 dans la Ville rose pour "faciliter la transmission d'informations médicales et ainsi offrir des soins adaptés, en période de crise et de forte affluence". Ce logiciel, activé à de multiples reprises depuis, "ne sert nullement à ficher les individus", les informations qu'il contient "ne sont en aucun cas transmises à des tiers et notamment aux forces de l'ordre", a affirmé le CHU. "Ce sont des informations médicales confidentielles protégées par le secret médical. Il n'y a pas d'accès possible à ces informations pour la préfecture, la police, la gendarmerie ou la justice. L'Agence régionale de santé n'y a pas non plus accès", a insisté la direction.