EN DIRECT - 23e jour de grève aujourd'hui : le conflit de 2019 plus long que celui de 1995

CGT

Le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez était à Vitry (Val de Marne), tôt ce matin à 4h30, pour afficher son soutien à un syndicaliste convoqué pour un entretien disciplinaire.





"Vous l'avez constaté, on n'est pas en vacances, malgré tout ce qu'il se dit. On est déterminé. Je suis venu apporter mon soutien au camarade, ici, à Vitry, et plus globalement à tous ceux qui sont en grève, depuis 22 jours (sic). Il y a encore plus de 62% de l'opinion publique qui, malgré tout ce qu'on nous met dans la gueule, qui est favorable à ce mouvement social et qui est contre le projet de réforme tel que le propose le gouvernement."