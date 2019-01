GRAND DEBAT





Une question est posée sur l'emploi dans le numérique. Le président : "On est bon en création d'entreprises numériques en france. On n'est pas bons dans la numérisation des entreprises traditionnelles. On a cette faiblesse de formation, on a moins formé que dans d'autres pays européens. Et on est un pays qui n'est pas peuplé comme les autres. On aime nos villes moyennes, nos campagnes. Les gens veulent pouvoir se déplacer là où ils sont et on a le vrai enjeu du déploiement du très grand débit. On a négocié avec les opérateurs qui, il faut bien le dire, ne jouaient pas le jeu."