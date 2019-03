APPEL À L'UNITÉ





Hayk Shahinyan, figure médiatique des Gilets jaunes, a appelé mercredi à l'unité des autres initiateurs du mouvement pour l'acte 18, ce samedi à Paris, dans une interview diffusée par le média en ligne Putsch. "Si toutes ces figures que les gens ont découvert au long de ces quatre mois dans les médias et sur les réseaux sociaux se réunissent en tête de cortège côte-à-côte, ce sera une image extrêmement forte", a-t-il déclaré. Hayk Shahinyan, qui s'était retiré de la première liste issue du mouvement pour les élections européennes, avait annoncé le 10 février qu'il allait fonder un nouveau parti, le Mouvement Alternatif Citoyen (MAC). Il entend désormais "se réunir et discuter avec Priscillia Ludosky, Benjamin Cauchy, Maxime Nicolle, Eric Drouet, Jérôme Rodrigues, Ingrid Levavasseur, François Boulo et d'autres".